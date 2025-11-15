Salon du bien-être Salle polyvalente Biarrotte

Salon du bien-être

Salle polyvalente BOURG RD12 Biarrotte Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Le Salon du bien-être à Biarrotte fait son retour ! De nombreux exposants, créateurs et thérapeutes y seront présents. Des ateliers et conférences auront lieu tout le week-end, comme par exemple

– Conférences Trouver l’harmonie et le bien être grâce à l’hypnose , Soin énergétique animalier et effet miroir …

– Ateliers constellations familliales , relaxation voyage sonore …

Restauration Food truck sur place

La loca locale (Samedi)

Roule ma crêpe (Dimanche)

Une tombola avec de nombreux lots vous sera proposée ! Tirage au sort le Dimanche.

RDV à Biarrotte à la salle Polyvalente de 10h à 18h.

Entrée libre, parking gratuit. .

Salle polyvalente BOURG RD12 Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 31 47 contact@johanleguay.com

