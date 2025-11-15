Salon du bien-être Salle polyvalente Biarrotte
Salle polyvalente BOURG RD12 Biarrotte Landes
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Le Salon du bien-être à Biarrotte fait son retour ! De nombreux exposants, créateurs et thérapeutes y seront présents. Des ateliers et conférences auront lieu tout le week-end, comme par exemple
– Conférences Trouver l’harmonie et le bien être grâce à l’hypnose , Soin énergétique animalier et effet miroir …
– Ateliers constellations familliales , relaxation voyage sonore …
Restauration Food truck sur place
La loca locale (Samedi)
Roule ma crêpe (Dimanche)
Une tombola avec de nombreux lots vous sera proposée ! Tirage au sort le Dimanche.
RDV à Biarrotte à la salle Polyvalente de 10h à 18h.
Entrée libre, parking gratuit. .
Salle polyvalente BOURG RD12 Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 31 47 contact@johanleguay.com
