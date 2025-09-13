SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre La Dova Brides-les-Bains
Le salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains accueillera les visiteurs du 13 au 14 septembre 2025, de 10h à 19h, à la salle la Dova.
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 40 26 29 latelierchrysalide@gmail.com
English :
The Salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains will welcome visitors from September 13 to 14, 2025, from 10am to 7pm, at the Salle la Dova.
German :
Die Bio-Wellness- & Schönheitsmesse in Brides-les-Bains empfängt die Besucher vom 13. bis 14. September 2025 von 10 bis 19 Uhr im Saal La Dova.
Italiano :
Il Salon du Bien-être Bio & Beauté di Brides-les-Bains accoglierà i visitatori dal 13 al 14 settembre 2025, dalle 10 alle 19, presso la Salle la Dova.
Espanol :
El Salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains acogerá a los visitantes del 13 al 14 de septiembre de 2025, de 10:00 a 19:00 horas, en la Salle la Dova.
