SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre La Dova Brides-les-Bains

Brides-les-Bains

SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains accueillera les visiteurs du 13 au 14 septembre 2025, de 10h à 19h, à la salle la Dova. Entrée Gratuite

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 40 26 29 latelierchrysalide@gmail.com

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English :

The Salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains will welcome visitors from September 13 to 14, 2025, from 10am to 7pm, at the Salle la Dova. Free admission

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains