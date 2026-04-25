SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre La Dova Brides-les-Bains
SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre La Dova Brides-les-Bains dimanche 13 septembre 2026.
Brides-les-Bains
SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains accueillera les visiteurs du 13 au 14 septembre 2025, de 10h à 19h, à la salle la Dova. Entrée Gratuite
.
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 40 26 29 latelierchrysalide@gmail.com
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English :
The Salon du Bien-être Bio & Beauté de Brides-les-Bains will welcome visitors from September 13 to 14, 2025, from 10am to 7pm, at the Salle la Dova. Free admission
L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE BIO & BEAUTÉ 13-14 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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