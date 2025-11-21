Salon du Bien-être, Bio & Médecines alternatives Rue de Pitchot Biarritz
Salon du Bien-être, Bio & Médecines alternatives
Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
La 3eme édition du salon se tiendra à la Salle d’Iraty du 21 au 23 Novembre 2025.
Avec près de 130 exposants, des conférences, des ateliers reliés aux bien-être, au Bio et aux médecines douces et un programme, toujours renouvelé, une multitude d’exposants, de démonstrations qui, durant trois jours délivreront le panorama le plus complet des thématiques liées au bien-être aux produits bio et aux médecines douces.
Sur place Parking gratuit Restauration Bio et végétarienne .
