Salon du Bien-être, Bio & Médecines alternatives Rue de Pitchot Biarritz

Salon du Bien-être, Bio & Médecines alternatives

Rue de Pitchot Halle d'Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

La 3eme édition du salon se tiendra à la Salle d’Iraty du 21 au 23 Novembre 2025.

Avec près de 130 exposants, des conférences, des ateliers reliés aux bien-être, au Bio et aux médecines douces et un programme, toujours renouvelé, une multitude d’exposants, de démonstrations qui, durant trois jours délivreront le panorama le plus complet des thématiques liées au bien-être aux produits bio et aux médecines douces.

Sur place Parking gratuit Restauration Bio et végétarienne .

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

