Salon du Bien Etre, Bio & Médecines Alternatives Strasbourg Parc des Expositions Strasbourg

Le Salon Bio & Co évolue et devient désormais le Salon du Bien-Être, Bio & Médecines alternatives.

Cet événement remplace le précédent Salon Bio and Co et s’inscrit dans une nouvelle dynamique, enrichie de nombreuses nouveautés.

Une métamorphose pour vous offrir une expérience inédite :

De nouvelles animations pour petits et grands,

De nouveaux exposants passionnés et innovants,

Des conférences animées par des experts de renom, pour approfondir vos connaissances et découvrir les dernières tendances.

Cette édition proposera, comme à l’accoutumée, un marché dédié aux producteurs, un espace maison écologique, ainsi qu’une section consacrée aux médecines douces, au bien-être, aux cosmétiques bio…

Nous sommes ravis de vous annoncer l’introduction de nouveaux pôles, notamment un Espace Art et Spiritualité et un Espace Guidance, qui offriront une plateforme unique pour explorer ces différentes thématiques.

40 Conférences dont des conférenciers comme Annabelle de Villedieu, Gérard Grenet, Pr. Philippe Humbert, Pierre Jovanovic, Anton Parks, Jean Patrick Pourtal, Keith Sherwood, Dr. Hervé Staub, Marie-Séverine Troubant, Patrice Marty… qui partageront leur savoir et leur expérience dans des conférences passionnantes et inspirantes.

En savoir plus :

Restauration Bio et végétarienne, Buvette Bio

Renseignements

Où : Parc des Expositions – 67000 Strasbourg

Dates et horaires :

Vendredi 31 Octobre 2025 de 10h à 19h

Samedi 1 Novembre 2025 de 10h à 19h

Dimanche 2 Novembre 2025 de 10h à 18h

Tarifs : 3€ / gratuit pour les mineurs

Pass 3 Jours 6€ (vendu le vendredi uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00.000+01:00

http://www.salonbienetrestrasbourg.com

Parc des Expositions Av. Herrenschmidt, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67001 Collectivité européenne d’Alsace