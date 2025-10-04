Salon du bien-être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04 2025-10-05
L’ACBV organise une nouvelle édition du « Salon du bien-être » pour un weekend complet dédié au bien-être !
Rendez-vous à la salle Saint-Exupéry à Biscarrosse, avec plus de 30 exposants et 21 conférences inspirantes qui vous seront proposées durant ces deux journées.
Restauration sur place .
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 43 68 94 salondubienetrebiscarrosse@gmail.com
