Salon du bien-être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Salon du bien-être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse samedi 4 octobre 2025.

Salon du bien-être

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

L’ACBV organise une nouvelle édition du « Salon du bien-être » pour un weekend complet dédié au bien-être !

Rendez-vous à la salle Saint-Exupéry à Biscarrosse, avec plus de 30 exposants et 21 conférences inspirantes qui vous seront proposées durant ces deux journées.

Restauration sur place .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 43 68 94 salondubienetrebiscarrosse@gmail.com

English : Salon du bien-être

German : Salon du bien-être

Italiano :

Espanol : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Grands Lacs