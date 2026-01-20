Salon du bien-être rue Andrevon Bourg-de-Péage
Salon du bien-être rue Andrevon Bourg-de-Péage vendredi 30 janvier 2026.
Salon du bien-être
rue Andrevon Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30
Retrouvez le salon du bien être à Bourg de Péage, au programme ; des exposants, des consultations et conférences.
rue Andrevon Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 19 02 contact@unis-vers.org
English :
Join us at the Bourg de Péage Wellness Fair for exhibitors, consultations and conferences.
