SALON DU BIEN-ETRE Impasse du stade Boussens

SALON DU BIEN-ETRE Impasse du stade Boussens dimanche 12 octobre 2025.

SALON DU BIEN-ETRE

Impasse du stade GYMNASE Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Salon du Bien-Etre à Boussens.

Le salon bien-être de Boussens revient pour sa 4e année Le salon ouvrira ses portes le dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h à la salle des fêtes, sous chapiteau et sous la halle de Boussens. Plus de 50 exposants, thérapeutes et artisans du bien-être, producteurs locaux (miel, confitures…)

ENTRÉE GRATUITE pour les visiteurs.

Vous pourrez participer à de nombreuses conférences, ateliers qui vous seront proposés par les thérapeutes présents au salon constellation familiale, Feng-Shui, numérologie, danse en conscience, huiles essentielles, kinésiologie, fleur de Bach, psychogénéalogie…. Et bien d’autres.

Vous pourrez profiter des ateliers découvertes sur les stands de certains thérapeutes (payant ou gratuit).

Une tombola sera proposée avec de nombreux lots à gagner (massage, séances de bien-être, bijoux, hydrolats, savons…) La tombola et la buvette seront aux profits des enfants malades de l’hôpital Purpan de Toulouse.

Deux food-truck seront présents pour vous permettre de vous restaurer et profiter de cette journée bien-être. Restauration sur place, boissons et pâtisseries.

Bienveillance, partage, bien-être seront invités tout au long de cette journée. .

Impasse du stade GYMNASE Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie isabelle.caroline1965@orange.fr

English :

Salon du Bien-Etre in Boussens.

German :

Salon du Bien-Etre in Boussens.

Italiano :

Salon du Bien-Etre a Boussens.

Espanol :

Salón del Bienestar en Boussens.

L’événement SALON DU BIEN-ETRE Boussens a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE