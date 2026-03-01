Salon du Bien-être

Salle des fêtes Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ateliers artisanat conférences .

Salle des fêtes Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 72 40 58

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English : Salon du Bien-être

L’événement Salon du Bien-être Brassy a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)