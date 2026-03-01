Salon du Bien-être Brassy
Salon du Bien-être Brassy samedi 21 mars 2026.
Salon du Bien-être
Salle des fêtes Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Ateliers artisanat conférences .
Salle des fêtes Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 72 40 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Bien-être
L’événement Salon du Bien-être Brassy a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)