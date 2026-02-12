Salon du bien être Cazères-sur-l’Adour
Salon du bien être Cazères-sur-l’Adour dimanche 22 février 2026.
Salon du bien être
Salle des fêtes Cazères-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Salon du bien-être
Stand de médecine douce kinésiologue, géobiologie, naturopathe, médecine chinoise, sophrologue, réflexologue, magnétiseur…
Mais aussi Lithothérapie, création holistiques, psychogénéalogie, communication animale, art intuitif, boutique…
Séances collectives, ateliers, conférences et animations .
Salle des fêtes Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03
