Salon du bien être Cazères-sur-l’Adour

Salon du bien-être

Stand de médecine douce kinésiologue, géobiologie, naturopathe, médecine chinoise, sophrologue, réflexologue, magnétiseur…

Mais aussi Lithothérapie, création holistiques, psychogénéalogie, communication animale, art intuitif, boutique…

Séances collectives, ateliers, conférences et animations .

Salle des fêtes Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03

