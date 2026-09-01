Informations pratiques

Felletin

Salon du bien être Creus’En Toi

17 Rue des Fossés Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférences et ateliers

Voir programme sur les visuels .

17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 18 96 creusentoi@gmail.com

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English :

L’événement Salon du bien être Creus’En Toi Felletin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Aubusson-Felletin