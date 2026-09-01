AGENDA · Felletin
Salon du bien être Creus’En Toi Felletin
samedi 19 septembre 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Salon du bien être Creus’En Toi
17 Rue des Fossés Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférences et ateliers
Voir programme sur les visuels .
17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 18 96 creusentoi@gmail.com
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English :
L’événement Salon du bien être Creus’En Toi Felletin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Aubusson-Felletin
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