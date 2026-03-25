Salon du bien-être, de la beauté et de la gourmandise Salle des Fêtes et Marché Couvert Cirey-sur-Vezouze

Salon du bien-être, de la beauté et de la gourmandise

Salle des Fêtes et Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Envie de vous détendre, de découvrir ou de vous faire plaisir ? Venez découvrir la 11ème édition du Salon du bien-être, de la beauté et de la gourmandise! Une trentaine d’exposants seront présents. Possibilité de venir faire des tatouages éphémères, espaces massage… Ateliers & conférences rythmeront l’événement.

Informations au 06 56 89 85 01 ou au 06 16 77 86 37Tout public

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Salle des Fêtes et Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 89 85 01

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English :

Want to relax, discover or treat yourself? Come and discover the 11th edition of the Salon du bien-être, de la beauté et de la gourmandise! Some thirty exhibitors will be present. Ephemeral tattoos, massage areas… Workshops and conferences will punctuate the event.

Information on 06 56 89 85 01 or 06 16 77 86 37

L’événement Salon du bien-être, de la beauté et de la gourmandise Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-03-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS