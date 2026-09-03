Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire Espace Ardenna Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
samedi 10 octobre 2026 · Espace Ardenna · Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Informations pratiques
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire
Espace Ardenna 3 Place du Clos Maulier Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la spiritualité ! Une trentaine de prestataires seront présents tout au long du week-end pour vous faire découvrir leurs univers.
Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la spiritualité !
Une trentaine de prestataires seront présents tout au long du week-end pour vous faire découvrir leurs univers : bien-être, soins, pratiques énergétiques, artisanat, créations et bien d’autres surprises.
De nombreux ateliers seront proposés tout au long du week-end, avec notamment :
-Méditation au tambour
-Communication animale
-Atelier Mandala spirituel
-Spectacle aux bols de cristal
Et bien d’autres ateliers et expériences à découvrir !
Vous pourrez également profiter d’un spectacle exceptionnel aux bols de cristal, pour un véritable voyage sonore et vibratoire.
Un salon pas comme les autres : un événement solidaire !
Les bénéfices de ce week-end contribueront à soutenir l’association « Tous ensemble avec Léo », créée pour accompagner Léo, 13 ans, atteint de la myopathie de Duchenne, et l’aider à financer les équipements et adaptations nécessaires à son quotidien.
Venez nombreux partager ce beau moment de bien-être et de solidarité ! .
Espace Ardenna 3 Place du Clos Maulier Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 6 46 30 20 41 tous_ensemble_avec_leo@outlook.fr
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English : Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire
Come and enjoy a weekend dedicated to wellbeing, discovery, sharing and spirituality! Around thirty providers will be on hand throughout the weekend to introduce you to what they do.
L’événement Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Caen la Mer
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