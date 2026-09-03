Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire Espace Ardenna Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire

Espace Ardenna 3 Place du Clos Maulier Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la spiritualité ! Une trentaine de prestataires seront présents tout au long du week-end pour vous faire découvrir leurs univers.

Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la spiritualité !

Une trentaine de prestataires seront présents tout au long du week-end pour vous faire découvrir leurs univers : bien-être, soins, pratiques énergétiques, artisanat, créations et bien d’autres surprises.

De nombreux ateliers seront proposés tout au long du week-end, avec notamment :

-Méditation au tambour

-Communication animale

-Atelier Mandala spirituel

-Spectacle aux bols de cristal

Et bien d’autres ateliers et expériences à découvrir !

Vous pourrez également profiter d’un spectacle exceptionnel aux bols de cristal, pour un véritable voyage sonore et vibratoire.

Un salon pas comme les autres : un événement solidaire !

Les bénéfices de ce week-end contribueront à soutenir l’association « Tous ensemble avec Léo », créée pour accompagner Léo, 13 ans, atteint de la myopathie de Duchenne, et l’aider à financer les équipements et adaptations nécessaires à son quotidien.

Venez nombreux partager ce beau moment de bien-être et de solidarité ! .

Espace Ardenna 3 Place du Clos Maulier Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 6 46 30 20 41 tous_ensemble_avec_leo@outlook.fr

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English : Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire

Come and enjoy a weekend dedicated to wellbeing, discovery, sharing and spirituality! Around thirty providers will be on hand throughout the weekend to introduce you to what they do.

L’événement Salon du bien-être & de l’artisanat – édition solidaire Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Caen la Mer