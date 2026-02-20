Salon du Bien-être & de l’Artisanat La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans

Salon du Bien-être & de l’Artisanat

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d'Eyrans Gironde

Début : 2026-02-22

fin : 2026-03-21

2026-02-22 2026-03-21

Les journées de la Louve sont de retour avec un programme plein d’énergies positives autour du

bien-être et de l’artisanat.

Au programme ateliers et conférences

– Massages relaxants

– Médium/ voyance

– Médecine chinoise

– Soins énergétique

– Créateurs

– Artisans

Buvette et restauration sur place.

Tombola .

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 80 47 35 contact@labonnegrainelabo.com

