Salon du Bien-être & de l’Artisanat La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans
Salon du Bien-être & de l'Artisanat La Bonne Graine Saint-Médard-d'Eyrans dimanche 22 février 2026.
Salon du Bien-être & de l’Artisanat
La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Début : 2026-02-22
fin : 2026-03-21
Les journées de la Louve sont de retour avec un programme plein d’énergies positives autour du
bien-être et de l’artisanat.
Au programme ateliers et conférences
– Massages relaxants
– Médium/ voyance
– Médecine chinoise
– Soins énergétique
– Créateurs
– Artisans
Buvette et restauration sur place.
Tombola .
La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 80 47 35 contact@labonnegrainelabo.com
