Salon du Bien-Être de Pencran place de la Mairie Pencran samedi 4 octobre 2025.

place de la Mairie Salle Arvest Pencran Finistère

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 8ème édition du Salon Bien-Être de Pencran, qui se tiendra, à la salle Arvest (juste à côté de la mairie).

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, plus de 30 thérapeutes et artisans seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques. Des conférences et ateliers rythmeront ces deux journées riches en découvertes. Un espace restauration sera également disponible sur place.

Le salon est organisé en partenariat avec l’association « L’Être-Libre », qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.

À cette occasion, une grande tombola est organisée, avec en 1er lot une géode d’améthyste de 6,28 kg, ainsi que de nombreux autres lots à gagner ! (1€ le ticket)

Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

place de la Mairie Salle Arvest Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

