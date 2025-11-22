Salon du Bien-être & des arts divinatoires Quai de la Réunion Le Havre

Salon du Bien-être & des arts divinatoires

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Venez partager un moment avec nous.

Univers Bien-être Explorez la santé au naturel, la minceur, les accessoires de beauté, la lithothérapie, le développement personnel, le coaching, le feng shui et bien plus encore !

Univers Médecine douce Découvrez les bienfaits de l’acupuncture, de l’ostéopathie, de l’hypnose, du Reiki, de la réflexologie, de la sophrologie, de la mémoire cellulaire, du yoga, de la naturopathie, de la médecine chinoise… et bien d’autres approches holistiques.

Univers Bio Faites un pas vers une vie plus saine avec une alimentation bio, des vêtements bio, des cosmétiques bio, des huiles essentielles, des savons naturels, des thés et tisanes bio, des aliments sans gluten et des traitements de l’eau respectueux de l’environnement.

Univers Minéraux, lithothérapie, fossiles et bijoux Harmonisez votre vie avec les orgonites, découvrez des gemmes et géodes naturels, apprenez les vertus du cristal de roche, émerveillez-vous devant les figurines de dragons, prenez soin de vous avec les cristaux, les pierres roulées ou polis et découvrez les bienfaits des bracelets chemin de vie…

Univers Arts divinatoires Plongez dans une expérience mystique et envoûtante, et laissez-vous transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant les plus grands professionnels des Arts Divinatoires ! Ne manquez pas nos conférences fascinantes sur les contacts défunts, la numérologie, la médiumnité et bien plus encore ! Des intervenants experts partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Salon du Bien-être & des arts divinatoires

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du Bien-être & des arts divinatoires Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie