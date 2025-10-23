Salon du bien-être, des médecine douces et des arts divinatoires Parc des Expositions Marseille
Salon bien-être, Développement Personnel et Médecines Douces, 250 exposants au Parc Chanot.
Après le succès de la première édition 2025, le salon Histoirezen revient les 7 et 8 février 2026 à Marseille.
2800 m² dédiés au Bien-être, au Développement Personnel et aux Médecines Douces
80 conférences et ateliers tout au long du week-end !
Découvrez différents univers et espaces
L’espace Bien-être & Développement Personnel coachs de vie, orientation scolaire, massages, kobido, appareils anti-rides, cosmétiques bio, produits naturels.
L’espace Médecines Douces naturopathie, hypnose, sophrologie, médecine chinoise, reiki, laochi, réflexologie plantaire, écoles de formation, centres de médecines douces, yoga.
L’espace Santé, Sport & Beauté
L’espace formation et écoles en médecines douces
L’espace Artisans & Producteurs Locaux objets artisanaux , nourriture bio
L’espace Lithothérapie bijoux énergétiques.
L’espace Foodtrucks pour se régaler sur place !
L’espace Arts Divinatoires venez explorer votre avenir !
Une immersion complète dans l’univers du bien-être et du développement personnel ! .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur histoirezen13@gmail.com
