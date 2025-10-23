Salon du bien-être, des médecine douces et des arts divinatoires Parc des Expositions Marseille

Salon du bien-être, des médecine douces et des arts divinatoires

Du samedi 7 au dimanche 8 février 2026 de 10h à 19h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Salon bien-être, Développement Personnel et Médecines Douces, 250 exposants au Parc Chanot.

Après le succès de la première édition 2025, le salon Histoirezen revient les 7 et 8 février 2026 à Marseille.

2800 m² dédiés au Bien-être, au Développement Personnel et aux Médecines Douces

80 conférences et ateliers tout au long du week-end !

Découvrez différents univers et espaces

L’espace Bien-être & Développement Personnel coachs de vie, orientation scolaire, massages, kobido, appareils anti-rides, cosmétiques bio, produits naturels.

L’espace Médecines Douces naturopathie, hypnose, sophrologie, médecine chinoise, reiki, laochi, réflexologie plantaire, écoles de formation, centres de médecines douces, yoga.

L’espace Santé, Sport & Beauté

L’espace formation et écoles en médecines douces

L’espace Artisans & Producteurs Locaux objets artisanaux , nourriture bio

L’espace Lithothérapie bijoux énergétiques.

L’espace Foodtrucks pour se régaler sur place !

L’espace Arts Divinatoires venez explorer votre avenir !

Une immersion complète dans l’univers du bien-être et du développement personnel ! .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur histoirezen13@gmail.com

English :

Salon bien-être, Développement Personnel et Médecines Douces, 250 exhibitors at Parc Chanot.

German :

Messe für Wellness, persönliche Entwicklung und sanfte Medizin, 250 Aussteller im Parc Chanot.

Italiano :

Salone del benessere, dello sviluppo personale e delle medicine alternative, 250 espositori al Parc Chanot.

Espanol :

Salón del Bienestar, el Desarrollo Personal y las Medicinas Alternativas, 250 expositores en el Parc Chanot.

