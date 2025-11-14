Salon du bien-être par l’association Anoochka Événements rue de la salle des fêtes La Londe-les-Maures
Rendez-vous pour la deuxième édition du Salon du bien-être à La Londe les Maures du 14 au 16 novembre à la salle Yann-Piat.
rue de la salle des fêtes Salle Yann Piat La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 53 44 09 asso.anoochka@gmail.com
English : Wellness fair organised by Anoochka Événements
The second edition of the Salon du bien-être will be held in La Londe les Maures from 14 to 16 November at the Salle Yann-Piat.
German : Wellness-Messe durch den Verein Anoochka Évents
Treffpunkt für die zweite Ausgabe der Wellness-Messe in La Londe les Maures vom 14. bis 16. November in der Yann-Piat-Halle.
Italiano : Fiera del benessere organizzata da Anoochka Événements
La seconda edizione del Salon du bien-être si terrà a La Londe les Maures dal 14 al 16 novembre presso la Salle Yann-Piat.
Espanol :
La segunda edición del Salon du bien-être se celebrará en La Londe les Maures del 14 al 16 de noviembre en la Salle Yann-Piat.
