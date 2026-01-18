Salon du bien-être Enerzen Bidos
Salon du bien-être Enerzen Bidos samedi 14 février 2026.
Salon du bien-être Enerzen
2 Rue Louis Barthou Bidos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Des conseils et des démos à prix très doux conférences en accès libre- restauration sur place.
22 exposants en thérapies naturelles et approches holistiques bijoux, huiles essentielles, plantes médicinales et autres.
Tombola de nombreux lots à gagner .
2 Rue Louis Barthou Bidos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 10 46 lacroiseedesmaux@gmail.com
