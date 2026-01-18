Salon du bien-être Enerzen Bidos

Salon du bien-être Enerzen

2 Rue Louis Barthou Bidos Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Des conseils et des démos à prix très doux conférences en accès libre- restauration sur place.

22 exposants en thérapies naturelles et approches holistiques bijoux, huiles essentielles, plantes médicinales et autres.

Tombola de nombreux lots à gagner .

2 Rue Louis Barthou Bidos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 10 46 lacroiseedesmaux@gmail.com

