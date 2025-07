Salon du bien-être Espace René-Cassin Le Pellerin

Salon du bien-être Espace René-Cassin Le Pellerin dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 10:00 –

Gratuit : non Tout public

Samedi 4 et dimanche 5 octobre, à l’espace René-Cassin, le bien-être s’invite au Pellerin avec la 3ème édition du salon organisé par l’association de commerçants, artisans et professionnels CAP Ô Pellerin. Deux jours pour ralentir, se reconnecter à soi et découvrir les multiples facettes du mieux-être… dans une ambiance conviviale, chaleureuse et ressourçante. Depuis ses débuts, le Salon Bien-Être séduit un public de plus en plus large. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre un temps pour eux, découvrir des pratiques douces, échanger avec des professionnels passionnés et s’inspirer pour vivre plus en harmonie avec eux-mêmes et leur environnement. Un art de vivre à explorer Durant le week-end, les visiteurs pourront rencontrer des créateurs engagés, des praticiens bienveillants, assister à des conférences inspirantes et participer à des ateliers sensoriels. Chaque espace sera pensé pour inviter à la découverte, à la détente, à l’écoute et au partage. Ainsi, que vous soyez curieux, habitué ou en quête de nouvelles pratiques, ce salon est l’occasion idéale de respirer, tester, discuter et vous faire du bien. Car le bien-être n’est pas une tendance, c’est un art de vivre… et il commence ici.INFOS PRATIQUESEntrée libre et gratuite.Bar et une restauration sur placePlus d’infos au 06 83 19 55 03 ou à l’adresse bienetrecapopellerin@gmail.com

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640