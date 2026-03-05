Salon du bien-être et artisanat Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse

Salon du bien-être et artisanat

Route de Seuzey Domaine de l’écart Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Exposant autour du bien-être et de l’artisanatTout public

Route de Seuzey Domaine de l’écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82

English :

Wellness and crafts exhibitors

L’événement Salon du bien-être et artisanat Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-03 par OT COEUR DE LORRAINE