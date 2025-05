Salon du bien être et de de la Médiumnité – Gémenos, 10 mai 2025 10:00, Gémenos.

Bouches-du-Rhône

Salon du bien être et de de la Médiumnité Du samedi 10 au dimanche 11 mai 2025 de 10h à 19h. Salle Jean Jaurès Gémenos Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-05-11 19:00:00

2025-05-10

de la médecine douce à la lithothérapie et à l’interprétation des rêves vous trouverez tout ce qui concerne le bien être en vous rendant à ce salon

osez la médiumnité, prenez soin de vous. .

Salle Jean Jaurès

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

English :

from alternative medicine to lithotherapy and dream interpretation, you’ll find all you need to know about well-being at this show

German :

von alternativer Medizin bis hin zu Lithotherapie und Traumdeutung finden Sie alles, was mit Wohlbefinden zu tun hat, wenn Sie diese Messe besuchen

Italiano :

dalla medicina alternativa alla litoterapia e all’interpretazione dei sogni, in questa mostra troverete tutto quello che c’è da sapere sul benessere

Espanol :

desde la medicina alternativa hasta la litoterapia y la interpretación de los sueños, en esta exposición encontrará todo lo que necesita saber sobre el bienestar

