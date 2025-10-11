Salon du bien-être et de la beauté Salle polyvalente Saint-Selve

Salle polyvalente 2, route de Castres Saint-Selve Gironde

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Le Comité des Fêtes, Art et Culture de Saint-Selve a le plaisir de vous inviter à son Salon annuel du Bien-Être et de la Beauté, qui se tiendra le samedi 11 octobre 2025, de 10h à 18h, à l’intérieur de la salle polyvalente de Saint-Selve.

Venez à la rencontre de nombreux professionnels du bien-être et de la beauté détente, conseils, découvertes, soins et produits pour prendre soin de vous.

Un rendez-vous idéal pour trouver ce qui vous fera plaisir et vous ressourcer !

Restauration sur place pour profiter pleinement de votre journée. .

Salle polyvalente 2, route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 19 84 05 comitedesfetessaintselve@gmail.com

