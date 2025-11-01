Salon du bien être et de la création Villefranque

Salon du bien être et de la création

Chemin d'Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Au programme

Massage, havening, coupe énergétique, énergéticien, fleurs de Bach, reiki généalogie, lithothérapie, aloe vera, voyance et guidance, accompagnement thérapeutique , artisanat et créateurs.

Et bien plus encore, avec des conférences tout le week-end !

Buvette et restauration sur place. .

Chemin d'Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 29 25 23 bihotzaren.lagunak@gmail.com

