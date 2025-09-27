Salon du Bien-être et de la santé revisités Salle de la Roche du Feu Gouézec

Salon du Bien-être et de la santé revisités Salle de la Roche du Feu Gouézec samedi 27 septembre 2025.

Salon du Bien-être et de la santé revisités

Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Au programme des conférences, minis concerts, consultation, ateliers… Ventes de pierres, bijoux et plein de surprises.

Petite restauration sur place. .

Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 89 50 70 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du Bien-être et de la santé revisités Gouézec a été mis à jour le 2025-08-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE