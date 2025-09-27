Salon du Bien-être et de la santé revisités Salle de la Roche du Feu Gouézec
Salon du Bien-être et de la santé revisités Salle de la Roche du Feu Gouézec samedi 27 septembre 2025.
Salon du Bien-être et de la santé revisités
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Au programme des conférences, minis concerts, consultation, ateliers… Ventes de pierres, bijoux et plein de surprises.
Petite restauration sur place. .
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 89 50 70 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du Bien-être et de la santé revisités Gouézec a été mis à jour le 2025-08-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE