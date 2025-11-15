Salon du Bien-Être et de la Spiritualité Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Venez vous ressourcer au Salon du Bien-Être et de la Spiritualité à Salon-de-Provence ! 5ème édition à l’Espace Charles Trenet. Découverte, partage et relaxation garantis. Parking disponible.

Ce salon favorise la transformation personnelle, le changement, le mieux être.



Ici on vient pour chercher des solutions, des réponses, trouver un sens à certains maux et les apaiser.



50 exposants, des professionnels passionnants dans des domaines comme la kinésiologie, la réflexologie, la médiumnité et bien d autres encore.



Restauration et buvette sur place



Entrée 2 €, gratuite pour les -16 ans. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 23 16 94 lc.events.animation@gmail.com

English :

Come and recharge your batteries at the Salon du Bien-Être et de la Spiritualité in Salon-de-Provence! 5th edition at Espace Charles Trenet. Discovery, sharing and relaxation guaranteed. Parking available.

German :

Holen Sie sich neue Energie auf der Messe für Wohlbefinden und Spiritualität in Salon-de-Provence! 5. Ausgabe im Espace Charles Trenet. Entdeckung, Austausch und Entspannung garantiert. Parkplätze vorhanden.

Italiano :

Venite a fare il pieno di energia al Salon du Bien-Être et de la Spiritualité di Salon-de-Provence! 5a edizione presso l’Espace Charles Trenet. Scoperta, condivisione e relax garantiti. Parcheggio disponibile.

Espanol :

Venga a recargar las pilas en el Salón del Bienestar y la Espiritualidad de Salon-de-Provence 5ª edición en el Espace Charles Trenet. Descubrimiento, intercambio y relajación garantizados. Aparcamiento disponible.

