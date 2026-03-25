Salon du bien-être et de la voyance Salle des fêtes Auboué
Salon du bien-être et de la voyance Salle des fêtes Auboué samedi 2 mai 2026.
Salon du bien-être et de la voyance
Salle des fêtes 6 rue du 11 novembre Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Salon du bien-être et de la voyance
Entrée gratuite
Buvette et collation sur placeTout public
0 .
Salle des fêtes 6 rue du 11 novembre Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est livepodium@hotmail.com
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English :
Salon du bien-être et de la voyance
Free admission
Refreshments and snacks on site
L’événement Salon du bien-être et de la voyance Auboué a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL
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