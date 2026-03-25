Salon du bien-être et de la voyance Salle des fêtes Auboué

Salon du bien-être et de la voyance

Salle des fêtes 6 rue du 11 novembre Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Salon du bien-être et de la voyance

Entrée gratuite

Buvette et collation sur placeTout public

0 .

Salle des fêtes 6 rue du 11 novembre Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est livepodium@hotmail.com

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Salon du bien-être et de la voyance

Free admission

Refreshments and snacks on site

L’événement Salon du bien-être et de la voyance Auboué a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL