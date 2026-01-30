Salon du bien-être et de l’artisanat Bitschwiller-lès-Thann
Salon du bien-être et de l’artisanat Bitschwiller-lès-Thann samedi 7 mars 2026.
Salon du bien-être et de l’artisanat
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Artisans créateurs, spécialistes du bien être et de l’esthétique, bijoux, produits de beauté, ateliers bien-être… Buvette et restauration sur place.
Une parenthèse dédiée au bien-être et à la création. Artisans, bijoux, produits de beauté et ateliers détente vous invitent à la découverte et à la relaxation. Buvette, food truck et restauration sur place pour prolonger ce moment convivial. .
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 85 57 36
English :
Artisan creators, well-being and beauty specialists, jewelry, beauty products, well-being workshops… Refreshments and catering on site.
