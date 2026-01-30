Salon du bien-être et de l’artisanat

Bitschwiller-lès-Thann, Haut-Rhin
3 rue de la gare

Dimanche 2026-03-07 10:00:00

2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Artisans créateurs, spécialistes du bien être et de l’esthétique, bijoux, produits de beauté, ateliers bien-être… Buvette et restauration sur place.

Salon du bien-être et de l'artisanat

Une parenthèse dédiée au bien-être et à la création. Artisans, bijoux, produits de beauté et ateliers détente vous invitent à la découverte et à la relaxation. Buvette, food truck et restauration sur place pour prolonger ce moment convivial.

+33 6 27 85 57 36

English :

Artisan creators, well-being and beauty specialists, jewelry, beauty products, well-being workshops… Refreshments and catering on site.

