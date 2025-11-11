Salon du bien-être et de l’artisanat Cottévrard

Salon du bien-être et de l’artisanat

Rue du Prieuré Cottévrard Seine-Maritime

Le 11 novembre, le Salon du bien-être et de l’artisanat de Cottevrard fait son retour avec sa 3ème édition !

Venez découvrir des ateliers bien-être avec au programme de la sonothérapie, lithothérapie, magnétisme, massages énergétiques, massages assis, géobiologie, voyance, cartomancie, pendule et tant d’autres ateliers !

Côté artisanal, admirez les bijoux, bougies, parfums et produits cosmétiques de créateurs locaux.

Venez également faires des dons pour la SPAE croquettes et pâtée pour chiens-chats, litière, désinfectants, etc…

Restauration sur place. .

Rue du Prieuré Cottévrard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 77 70 75

