Salon du bien-être et de l’artisanat Cottévrard
Salon du bien-être et de l’artisanat Cottévrard mardi 11 novembre 2025.
Salon du bien-être et de l’artisanat
Rue du Prieuré Cottévrard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Le 11 novembre, le Salon du bien-être et de l’artisanat de Cottevrard fait son retour avec sa 3ème édition !
Venez découvrir des ateliers bien-être avec au programme de la sonothérapie, lithothérapie, magnétisme, massages énergétiques, massages assis, géobiologie, voyance, cartomancie, pendule et tant d’autres ateliers !
Côté artisanal, admirez les bijoux, bougies, parfums et produits cosmétiques de créateurs locaux.
Venez également faires des dons pour la SPAE croquettes et pâtée pour chiens-chats, litière, désinfectants, etc…
Restauration sur place. .
Rue du Prieuré Cottévrard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 77 70 75
English : Salon du bien-être et de l’artisanat
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du bien-être et de l’artisanat Cottévrard a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin