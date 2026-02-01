Salon du bien-être et de l’artisanat local

4 Col du Donon Grandfontaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez rencontrer les nombreux thérapeutes et artisans locaux de la vallée de la bruche dans un cadre exceptionnel !

Au coeur des Vosges entre Alsace et Lorraine, le complexe hôtelier du Donon-Le Velleda vous accueille dans une ambiance chic et chaleureuse, restauration sur place tout au long de la journée.

Les séances proposées sur place

Voyance, réflexologie, hypnose, Tao Harmonie, biorésonnance, soins sonores, soins énergétiques, numérologie…

*Conférence interactive à 16h30(sur réservation 10€/pers)

Le magnétisme de l’intérieur comprendre, ressentir, expérimenter.

Organisé par Madame Pie Médium et Réalise Toi Magnétisme en collaboration avec l’Hôtel Le Velleda. .

4 Col du Donon Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 20 32 contact@donon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du bien-être et de l’artisanat local Grandfontaine a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche