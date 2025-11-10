Salon du Bien-Etre et de l’Artisanat Margaux-Cantenac

Salon du Bien-Etre et de l’Artisanat

Venez découvrir le Salon du Bien-Etre et de l’artisanat, les 10,11 et 12 novembre.

50 exposants seront réunis à la Salle des fêtes de Margaux-Cantenac.

L’événement est organisé par l’Uni Vers Chrysalide.

Entrée don libre en faveur de l’AOGPE .

Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 39 97 38

