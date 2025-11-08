Salon du Bien Etre et de l’Artisanat Poulaines
Salon du Bien Etre et de l’Artisanat Poulaines samedi 8 novembre 2025.
Salon du Bien Etre et de l’Artisanat
Poulaines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Salon du Bien Etre et de l’Artisanat
Salon du bien Etre et de l’artisanat à la salle des fêtes de Poulaines. Samedi de 10h à 18h et Dimanche de 10h à 17h. Praticiens, artisans, créateurs, soins énergétiques, minéraux, arts culinaires. Entrée et tombola gratuite. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14
English :
Salon du Bien Etre et de l’Artisanat
German :
Messe für Wohlbefinden und Kunsthandwerk
Italiano :
Fiera del benessere e dell’artigianato
Espanol :
Feria del bienestar y la artesanía
L’événement Salon du Bien Etre et de l’Artisanat Poulaines a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Chabris Pays de Bazelle