Salon du Bien Etre et de l’Artisanat

Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Salon du bien Etre et de l’artisanat à la salle des fêtes de Poulaines. Samedi de 10h à 18h et Dimanche de 10h à 17h. Praticiens, artisans, créateurs, soins énergétiques, minéraux, arts culinaires. Entrée et tombola gratuite. .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14

English :

Salon du Bien Etre et de l’Artisanat

German :

Messe für Wohlbefinden und Kunsthandwerk

Italiano :

Fiera del benessere e dell’artigianato

Espanol :

Feria del bienestar y la artesanía

