Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” DolExpo Dole

Le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne RDV à Dolexpo dans la ville de Dôle

– Samedi 21 mars 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 22 mars 2026 de 10h00 à 19h00

ENTREE GRATUITE CONFERENCES GRATUITES

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

CE QUI VOUS ATTEND au SALON bien-être à Dôle !

– 100 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers

* L’univers et l’espace du bien-être santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* Les Médecines douces et alternatives reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* L’univers nature et bio produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* L’univers Minéraux & bijoux avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* Les Arts divinatoires cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits. .

DolExpo 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

