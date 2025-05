Salon du Bien-Être et des Loisirs – Complexe sportif le podium Istres, 31 mai 2025 09:00, Istres.

Salon du Bien-Être et des Loisirs Du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2025 de 9h à 18h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

L’Association Les Boutiques d’Istres s’associe avec l’Association CreaEvents dans le but d’organiser son nouveau rendez-vous annuel à destination de toute la population Istréenne et ses alentours le salon du Bien être et des Loisirs

De nombreux stands à découvrir beauté et soins, nature, énergie, voyance, culture, littérature, artisanat, ateliers créatifs, yoga, sports, loisirs, ateliers et conférences et bien d’autres… !

Animations pour les enfants et d’autres surprises prévues !



Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025 de 9h à 18 non-stop avec restauration sur place

Entrée visiteurs gratuite .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 38 74 38 acistres@gmail.com

English :

The Association Les Boutiques d?Istres has joined forces with the Association CreaEvents to organize a new annual event for the entire population of Istres and the surrounding area: the Wellness and Leisure Fair

German :

Der Verein Les Boutiques d’Istres hat sich mit dem Verein CreaEvents zusammengetan, um sein neues jährliches Treffen für die gesamte Bevölkerung von Istres und Umgebung zu organisieren: die Wellness- und Freizeitmesse

Italiano :

L’Associazione Les Boutiques d’Istres si unisce all’Associazione CreaEvents per organizzare il suo nuovo evento annuale rivolto a tutta la popolazione di Istres e dintorni: la Fiera del Benessere e del Tempo Libero

Espanol :

La Asociación Les Boutiques d’Istres se une a la Asociación CreaEvents para organizar su nuevo evento anual destinado a toda la población de Istres y alrededores: la Feria del Bienestar y el Ocio

L’événement Salon du Bien-Être et des Loisirs Istres a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme d’Istres