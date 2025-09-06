Salon du bien-être Salle de spectacle Excideuil

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Découverte de techniques thérapeutiques, produits du bien-être, cosmétiques et alimentaires…

Se faire plaisir, un bon moment de détente et de relaxation, de belles rencontres avec les thérapeutes de votre secteur. Renseignez vous à chaque stand, faites connaissance, découvrez les différentes techniques proposées, des dizaines de produits et des gourmandises bio vous seront présentées. Un grand moment de bonheur et de bien-être vous y attend ! .

Salle de spectacle Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 45 60 peru1953@hotmail.fr

English : Salon du bien-être

Discovery of therapeutic techniques, wellness products, cosmetics and food…

German : Salon du bien-être

Entdeckung von therapeutischen Techniken, Wellness-, Kosmetik- und Lebensmittelprodukten…

Italiano :

Scoperta di tecniche terapeutiche, prodotti per il benessere, cosmetici e alimenti…

Espanol : Salon du bien-être

Descubrimiento de técnicas terapéuticas, productos de bienestar, cosméticos y alimentos…

