Salon du bien-être Route de Fourges Gasny

Salon du bien-être

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Salon du Bien-Être revient le samedi 6 décembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes Edmond-Lemoine de Gasny. Une journée complète dédiée à la détente, aux soins et aux pratiques bienfaisantes, avec de nombreux professionnels réunis pour vous faire découvrir leurs univers.

Au programme soins du corps, massages, tatouage, initiations, bijoux, bain sonore, aromathérapie, réflexologie plantaire et bien d’autres propositions à explorer librement.

L’entrée est gratuite. Une buvette, une restauration sur place et une tombola viendront compléter cette journée placée sous le signe du bien-être.

Renseignements associationteletomtheo@gmail.com 06 29 34 11 92. .

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 29 34 11 92 associationteletomtheo@gmail.com

English : Salon du bien-être

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du bien-être Gasny a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération