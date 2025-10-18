Salon du bien-être Goudelin
Salon du bien-être Goudelin samedi 18 octobre 2025.
Salon du bien-être
Goudelin Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
A la salle polyvalente, au programme, conférences, ateliers et courtes prestations. Entrée gratuite, restauration sur place. .
Goudelin 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 46 30 70
