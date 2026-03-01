Salon du bien être L’île aux oiseaux Guern

Salon du bien être

L'île aux oiseaux Corn er pont Guern Morbihan

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Au programme une magnifique journée vous attend avec une vingtaine de prestataires du bien-être dans les cabanes, des conférences dans la salle du restaurant, jeux et ateliers créatifs pour les enfants…

Nous proposerons sur place une restauration et le bar sera ouvert toute la journée. Panier garni à remporter.

Au menu salade de crudités, part de pizzas et roquette, far breton, cookies…

Organisé par l’association Breizh Evail Nature à l’île aux oiseaux. .

L'île aux oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

