Salon du Bien-Être

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Stands, conférences, ateliers, tisanerie, restaurant éphemere, cours de cuisine…

L’association des commerçants CAP Issoudun organise un Salon du Bien-être samedi 24 et dimanche 25 janvier au Centre de Congrès. Au programme de ce salon conférences, ateliers sur réservation (au magasin Chaussures Labergère 02 54 03 00 11), stands (boutique ésotérique, école de formation, soins énergétiques, massages, hypnose, tisanes, astrologie…), restaurant éphémère et tisanerie. Une tombola pour gagner un séjour bien-être en Tunisie est organisée, achetez dès maintenant votre ticket (5€) chez Élégance, La Pyramide des sens et Chaussures Labergère et sur le salon. Tirage au sort le 25 janvier à 17h. 2 .

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stands, conferences, workshops, herbal tea room, ephemere restaurant, cooking classes…

L’événement Salon du Bien-Être Issoudun a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays d’Issoudun