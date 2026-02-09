Salon du bien-être Salle des fêtes La Hague

Salon du bien-être

Salle des fêtes Beaumont-Hague La Hague Manche

Début : Samedi Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Salon du bien-être regroupant des professionnels du bien-être.

Cet événement inclura notamment plusieurs conférences sur différents sujets, ainsi que d’autres activités ouvertes au public. .

Salle des fêtes Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 judoclubhague50440@gmail.com

