Salon du bien-être Salle des fêtes La Hague
Salon du bien-être Salle des fêtes La Hague samedi 7 mars 2026.
Salon du bien-être
Salle des fêtes Beaumont-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Salon du bien-être regroupant des professionnels du bien-être.
Cet événement inclura notamment plusieurs conférences sur différents sujets, ainsi que d’autres activités ouvertes au public. .
Salle des fêtes Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 judoclubhague50440@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du bien-être
L’événement Salon du bien-être La Hague a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cotentin La Hague