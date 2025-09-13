Salon du Bien-être Langeac
Salon du Bien-être Langeac samedi 13 septembre 2025.
Salon du Bien-être
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Salon du bien-être avec divers stands, conférences et ateliers découvertes.
.
Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 animation@ville-langeac.com
English :
Wellness fair with various stands, conferences and discovery workshops.
German :
Wellness-Messe mit verschiedenen Ständen, Vorträgen und Entdeckungsworkshops.
Italiano :
Fiera del benessere con vari stand, conferenze e laboratori di scoperta.
Espanol :
Feria del bienestar con diversos stands, conferencias y talleres de descubrimiento.
L’événement Salon du Bien-être Langeac a été mis à jour le 2025-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier