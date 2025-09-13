Salon du Bien-être Langeac

Salon du Bien-être Langeac samedi 13 septembre 2025.

Salon du Bien-être

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Salon du bien-être avec divers stands, conférences et ateliers découvertes.

Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 animation@ville-langeac.com

English :

Wellness fair with various stands, conferences and discovery workshops.

German :

Wellness-Messe mit verschiedenen Ständen, Vorträgen und Entdeckungsworkshops.

Italiano :

Fiera del benessere con vari stand, conferenze e laboratori di scoperta.

Espanol :

Feria del bienestar con diversos stands, conferencias y talleres de descubrimiento.

L’événement Salon du Bien-être Langeac a été mis à jour le 2025-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier