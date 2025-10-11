Salon du Bien-Être Salle des Fêtes Luçon

Salon du Bien-Être Salle des Fêtes Luçon samedi 11 octobre 2025.

Salon du Bien-Être

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Ateliers, conférences et exposants autour du bien-être

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 64 87 24 98 acaplucon10@gmail.com

English :

Wellness workshops, conferences and exhibitors

German :

Workshops, Konferenzen und Aussteller rund um das Thema Wellness

Italiano :

Workshop, conferenze ed espositori sul benessere

Espanol :

Talleres, conferencias y expositores sobre bienestar

L’événement Salon du Bien-Être Luçon a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud