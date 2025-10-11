Salon du Bien-Être Salle des Fêtes Luçon
Salon du Bien-Être Salle des Fêtes Luçon samedi 11 octobre 2025.
Salon du Bien-Être
Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Ateliers, conférences et exposants autour du bien-être
.
Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 64 87 24 98 acaplucon10@gmail.com
English :
Wellness workshops, conferences and exhibitors
German :
Workshops, Konferenzen und Aussteller rund um das Thema Wellness
Italiano :
Workshop, conferenze ed espositori sul benessere
Espanol :
Talleres, conferencias y expositores sobre bienestar
L’événement Salon du Bien-Être Luçon a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud