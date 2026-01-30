Salon du bien-être Malemort
Salon du bien-être Malemort samedi 28 février 2026.
Salon du bien-être
Salle polyvalente Malemort Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Salon organisé par Terre d’Alma Loba et Sophie Guasch.
Créateurs, thérapeutes et artistes seront réunis pour un instant cocon et vous proposeront
– Conférences et ateliers
– Voyages sonores
– Cercles vibratoires
– Tambours et bols chantants
Food Truck sur place
10h-18h à la salle polyvalente. Entrée gratuite. .
Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14
English : Salon du bien-être
