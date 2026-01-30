Salon du bien-être

Salle polyvalente Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Salon organisé par Terre d’Alma Loba et Sophie Guasch.

Créateurs, thérapeutes et artistes seront réunis pour un instant cocon et vous proposeront

– Conférences et ateliers

– Voyages sonores

– Cercles vibratoires

– Tambours et bols chantants

Food Truck sur place

10h-18h à la salle polyvalente. Entrée gratuite. .

Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14

English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Malemort a été mis à jour le 2026-01-27 par Brive Tourisme