Salon du bien être Martizay

Salon du bien être

Place du champ de foire Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

venez vivre un moment de bien être, de partage et de découverte.

Atelier massage découverte, artisans créateurs, moments de détente, produits du terroir, spécialité du monde. Séance de yoga. Animation avec DJ Vince. Restauration sur place. .

Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93 lassodugroupir@gmail.com

English :

Time to yourself.

