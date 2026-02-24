Salon du bien être Martizay
Salon du bien être Martizay dimanche 1 mars 2026.
Salon du bien être
Place du champ de foire Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
venez vivre un moment de bien être, de partage et de découverte.
Atelier massage découverte, artisans créateurs, moments de détente, produits du terroir, spécialité du monde. Séance de yoga. Animation avec DJ Vince. Restauration sur place. .
Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93 lassodugroupir@gmail.com
English :
Time to yourself.
