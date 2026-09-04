Salon du bien-être Neuvy-Pailloux
samedi 10 octobre 2026 · Neuvy-Pailloux
Informations pratiques
Neuvy-Pailloux
Salon du bien-être
Neuvy-Pailloux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Un moment de détente, de découverte et d’harmonie. Reconnectez-vous à votre énergie intérieure.
Vous retrouverez : Astrologie, Rebouteux, Sophrologie, Magnétiseur, Coach de vie, Cartomancie, Réflexologue, Numérologue, Lithothérapie, Géobiologue. .
Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 61 11 97
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English :
october 11 and 12, 2025 at the Salle des Fêtes in Neuvy-Pailloux, Salon du Bien être et de la Voyance.
L’événement Salon du bien-être Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Champs d’Amour
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