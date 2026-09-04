Informations pratiques

Neuvy-Pailloux

Salon du bien-être

Neuvy-Pailloux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Un moment de détente, de découverte et d’harmonie. Reconnectez-vous à votre énergie intérieure.

Vous retrouverez : Astrologie, Rebouteux, Sophrologie, Magnétiseur, Coach de vie, Cartomancie, Réflexologue, Numérologue, Lithothérapie, Géobiologue. .

Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 61 11 97

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English :

october 11 and 12, 2025 at the Salle des Fêtes in Neuvy-Pailloux, Salon du Bien être et de la Voyance.

L’événement Salon du bien-être Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Champs d’Amour