Salon du Bien-Être | Octobre Rose Bergerac

Château la Tilleraie Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

L’association Essence & Harmony, en partenariat avec le Château la Tilleraie, organise un Salon du Bien-Être.

Cet événement, intitulé Octobre Rose , s’inscrit dans une démarche solidaire une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer de Dordogne.

Un programme riche et varié:

. Stands autour du bien-être et des soins (massages, accompagnements, relaxation…)

. Une Zumba Rose (Le dimanche de 10h à 11h30) (Sur réservation)

. Conférences et animations sur le bien-être et la santé

. Shooting photo avec un photographe professionnel

. Mise en beauté coiffure, maquillage… .

Château la Tilleraie Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 89 95 sso.essenceharmony@gmail.com

