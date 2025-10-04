Salon du Bien-Être | Octobre Rose Bergerac
Salon du Bien-Être | Octobre Rose Bergerac samedi 4 octobre 2025.
Salon du Bien-Être | Octobre Rose
Château la Tilleraie Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
L’association Essence & Harmony, en partenariat avec le Château la Tilleraie, organise un Salon du Bien-Être.
Cet événement, intitulé Octobre Rose , s’inscrit dans une démarche solidaire une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer de Dordogne.
Un programme riche et varié:
. Stands autour du bien-être et des soins (massages, accompagnements, relaxation…)
. Une Zumba Rose (Le dimanche de 10h à 11h30) (Sur réservation)
. Conférences et animations sur le bien-être et la santé
. Shooting photo avec un photographe professionnel
. Mise en beauté coiffure, maquillage… .
Château la Tilleraie Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 89 95 sso.essenceharmony@gmail.com
English :
German : Salon du Bien-Être | Octobre Rose
Italiano :
Espanol : Salon du Bien-Être | Octobre Rose
L’événement Salon du Bien-Être | Octobre Rose Bergerac a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides