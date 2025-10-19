salon du bien être Octobre Rose Fontgombault

Rue de l’abbaye Fontgombault Indre

Début : Samedi 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Le mois de lutte contre le cancer du sein est aussi le moment de prendre soin de soi et de sa santé. Organisé par Fontgombault en fête.

Une journée festive, de bien-être, de partage, d’échanges, d’information, de découverte… vous attend. Une dizaine d’exposants seront présents, avec des ateliers découverte, , conférences, démonstrations et animations sportives comme Rando’Rose ouverte à tous avec 3 parcours (5, 9 & 13km). Balade moto, cours de pilate, zumba, rando sportive …

Buvette et petite restauration avec food truck sur place. Tombola. .

Rue de l'abbaye Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22

L’événement salon du bien être Octobre Rose Fontgombault a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Brenne