Salon du bien-être Pacy-sur-Eure
dimanche 23 novembre 2025
Salon du bien-être
Route de Dreux Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Venez vivre une journée placée sous le signe de la détente et de l’harmonie !
Plus de 35 praticiens seront présents pour vous faire découvrir leurs techniques et savoir-faire ateliers, conférences et stands bien-être rythmeront cette rencontre.
Une restauration sur place permettra de prolonger ce moment de sérénité en toute convivialité.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour prendre soin de vous et faire le plein d’énergie positive. .
Route de Dreux Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie Bienetrenormandie@gmail.com
