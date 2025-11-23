Salon du bien-être Pacy-sur-Eure

Salon du bien-être

Route de Dreux Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez vivre une journée placée sous le signe de la détente et de l’harmonie !

Plus de 35 praticiens seront présents pour vous faire découvrir leurs techniques et savoir-faire ateliers, conférences et stands bien-être rythmeront cette rencontre.

Une restauration sur place permettra de prolonger ce moment de sérénité en toute convivialité.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour prendre soin de vous et faire le plein d’énergie positive. .

Route de Dreux Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie Bienetrenormandie@gmail.com

