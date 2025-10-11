Salon du bien-être Clos de Trevannec Pont-l’Abbé

Salon du bien-être Clos de Trevannec Pont-l’Abbé samedi 11 octobre 2025.

Salon du bien-être

Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Un salon cosy et chaleureux entièrement dédié au bien-être, où vous pourrez venir rencontrer de nombreux professionnels du bien-être.

Au programme

Samedi

– 11 Le pouvoir de l’attraction dans la relation (Aurore Linais)

– 12H Atelier réfuler son système nerveux (les simples Anna)

– 14H Guidance divinatoire (Shamanic whale)

– 16H Yoga du visage (Candice Glimois)

– 17H30 Ancrer ses routines bien-être (Tintaluna Héloïse Guibault)

Dimanche

– 10H30 12H Atelier illustration Arts plastiques ( Chloe Fraser)

– 11H La vibration du vêtement (Aurore Linais)

– 12H Colorimétrie (T’as le look Cloclo, Clothilde Spinec)

– 14H30 Atelier naturo, l’alimentation saine (Aline Marie Glimois)

– 15H30 Guidance divinatoire (Shamanic whale)

– 17H30 Cercle de femmes (Tintaluna Héloïse Guibault)

Entrée libre Diner et nuit sur réservation.

Restauration sur place. .

Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du bien-être Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Destination Pays Bigouden Sud