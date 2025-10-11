Salon du bien-être Clos de Trevannec Pont-l’Abbé
Salon du bien-être Clos de Trevannec Pont-l’Abbé samedi 11 octobre 2025.
Salon du bien-être
Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11
Un salon cosy et chaleureux entièrement dédié au bien-être, où vous pourrez venir rencontrer de nombreux professionnels du bien-être.
Au programme
Samedi
– 11 Le pouvoir de l’attraction dans la relation (Aurore Linais)
– 12H Atelier réfuler son système nerveux (les simples Anna)
– 14H Guidance divinatoire (Shamanic whale)
– 16H Yoga du visage (Candice Glimois)
– 17H30 Ancrer ses routines bien-être (Tintaluna Héloïse Guibault)
Dimanche
– 10H30 12H Atelier illustration Arts plastiques ( Chloe Fraser)
– 11H La vibration du vêtement (Aurore Linais)
– 12H Colorimétrie (T’as le look Cloclo, Clothilde Spinec)
– 14H30 Atelier naturo, l’alimentation saine (Aline Marie Glimois)
– 15H30 Guidance divinatoire (Shamanic whale)
– 17H30 Cercle de femmes (Tintaluna Héloïse Guibault)
Entrée libre Diner et nuit sur réservation.
Restauration sur place. .
Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85
